وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي القاضي العراقي محمد عريبي، أحد قضاة محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن عمر ناهز 52 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية أن عريبي، الذي حاكم صدام في القضية المعروفة بـ"الأنفال"، توفي في أحد المستشفيات اليوم.

يُذكر أن عريبي وُلد في الكرادة الشرقية ببغداد، وتخرج في كلية القانون جامعة بغداد عام 1992، ثم دخل المعهد القضائي عام 1998، وعُيِّن قاضياً عام 2000 بمرسوم جمهوري خلال حكم صدام حسين.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2006 التي نظرت في قضايا "الأنفال" و"الأحداث الشعبانية" و"قصف حلبجة".