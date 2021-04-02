13 أبريل .. غرة شهر رمضان المبارك فلكياً

المصدر: وام

توقع إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

كما توقع أن يكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 مايو المقبل. وعليه، سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوماً.

وقال الجروان إن الفجيرة وخورفكان ستسبقان أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بنحو 7 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بقرابة 11 دقيقة.

بذلك، يكون فارق التوقيت 18 دقيقة تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجراً وعند الإفطار مع الغروب.

وأوضح أن «بدء الصوم والفجر في أول أيام رمضان بأبوظبي سيكون الساعة 04:43 والإفطار/ الغروب الساعة 06:47، أي 14 ساعة، و4 دقائق هي طول فترة الصيام» في اليوم الأول من رمضان.

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ما في آخر رمضان، فسيكون بدء الصوم والفجر الساعة 04:15 والإفطار/ الغروب الساعة 07:01 (أي 14 ساعة و46 دقيقة طول فترة الصيام).