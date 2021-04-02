يقتلون شقيقتهم ويدعون وفاتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة مروعة، تشارك ثلاثة أخوان في سوريا بجريمة قتل شقيقتهم ودفنها على الفور، مدعين أن وفاتها كانت نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا.

وتفصيلا.. وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في قدسيا بسوريا حول وفاة امرأة في قرية الديماس بريف دمشق، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى وجود شبهة جرمية في تلك الحادثة وعلاقة ذوي المغدورة بجريمة القتل، وبالتنسيق بين مركز الأمن الجنائي في قدسيا ومركز شرطة قرى الأسد تم إلقاء القبض على الفاعلين الثلاثة وهم أشقاء المغدورة.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها في فسيبوك، أنه وبعد التحقيق معهم اعترف أحدهم بإقدامه على قتل شقيقته بواسطة مسدس حربي عائد لوالده المتوفي بالاشتراك مع شقيقيه الآخرين، حيث قام بضربها قبل قتلها ضرباً مبرحاً على رأسها، ومن ثم دفنها في مقبرة الديماس لإيهام أهالي القرية والجهات المختصة بأن وفاتها نتيجة إصابتها بوباء كورونا.

وتم استخراج الجثة من القبر لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم التأكد من صحة اعترافاتهم وتبين أن سبب ارتكابهم الجريمة هو لخلافات عائلية فيما بينهم.

كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.