بالفيديو.. أكثر من 18 قتيلاً و180 مصاباً في حادث خروج قطار عن القضبان بتايوان

المصدر: وكالات

قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق في شرق البلاد اليوم الجمعة وهناك مخاوف من سقوط كثير من القتلى.

وأضافت الإدارة في بيان أن القطار، الذي كان متجها إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقالت "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".

إلى ذلك، قالت (ABC News) إن حادث القطار الذي وقع في تايوان خلف على الأقل 18 قتيلاً و 180 جريحاً بعضهم حالاتهم خطرة.

بالفيديو.. أكثر من 18 قتيلاً و180 مصاباً في حادث خروج قطار عن القضبان بتايوانhttps://t.co/Mkkq2ZPwWU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9CBYt6JpFq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2021