«شريحة» في اليد بدل المحفظة والمفاتيح

المصدر: دبي - البيان

قررت المزارعة الألمانية جوليانا فون دير أوي، أن تحذو حذو حيواناتها الأليفة وتزرع شرائح إلكترونية تحت جلدها، حسبما نقلته صحيفة «بيلد» الألمانية.

وتستطيع المزارعة الآن فتح باب منزلها ودفع ثمن المشتريات وتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بها وحتى فتح وحدة تغذية تلقائية لقطتها.

وقالت جوليانا، دفعني شرود الذهن إلى اتخاذ قرار زرع الشريحة، فغالباً ما كنت أنسى مفاتيحي وأنسى محفظتي.

وأشارت جوليا أن عملية الزرع بسيطة جداً وغير مؤلمة، حيث يتم إدخال الشريحة عن طريق حقنة أو إبرة.

وأصبحت حياة المزارعة أسهل بفضل هذه الشرائح. وكشفت جوليا أنها تنوي زرع المزيد من الشرائح للاستخدامات الأخرى.