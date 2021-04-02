أشهى الأطباق في مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

تضم دبي العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً شهية ولكنها غير مشهورة وتعدّ بمثابة جواهر خفية، ولطالما كانت محور اهتمام مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي يحتفي بفنون الطهي. وقد قام اليوم المهرجان وضمن جهوده لإبراز تلك الوجهات المميزة في عالم المأكولات بالكشف عن قائمة تضم 33 من المطاعم والمقاهي التي تعتبر بحق «جواهر خفية» بالمدينة.

وتقدم الدورة الثامنة لمهرجان دبي للمأكولات التي تستمر حتى 17 أبريل لعشاق الطعام فرصة فريدة لخوض تجارب تأسر حواسهم وتعرّفهم على ثقافات جديدة من خلال الطعام.

تشمل قائمة الجواهر الخفية للعام 2021 نخبة من المطاعم التي تقدم تنوعاً واسعاً في الأطباق والأصناف لتغطي جميع أنواع المأكولات التي يتطلع عشاق الطعام لتجربتها ضمن أسعار بمتناول الجميع، بدءاً من الأطباق الإماراتية والهندية إلى الأمريكية واللبنانية، لتكشف لنا تلك الوجهات تنوعاً مذهلاً في مشهد الطعام بدبي من خلال مفاهيم فريدة ومطاعم مستقلة نشأت في المدينة.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لطالما كانت قائمة «الجواهر الخفية» واحدة من أكثر عناصر المهرجان تشويقاً، ويترقبها كل عام عشاق الأكل والمتابعون لما يشتهر به مشهد الطعام في دبي من تنوع فريد. وقد قمنا هذا العام بإعداد قائمة مميزة تجمع أفضل المطاعم ضمن هذه الفئة في دبي والتي تقدم أشهى الأطباق من أنحاء العالم».

وأضاف قائلاً: «تمثل المطاعم والمقاهي والمخابز المستقلة شريان الحياة لقطاع المأكولات في مختلف المدن العالمية، ونحن سعداء بالكشف عن قائمة هذا العام التي تضم وجهات مميزة ولكنها غير معروفة للجميع، وتسهم هذه الفعالية كل عام في النجاح الباهر الذي يحققه مهرجان دبي للمأكولات».