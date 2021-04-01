أغنى سيدة في بريطانيا تحقق 648 مليون دولار

المصدر: د ب ا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البريطانية دينيس كوتس، وهي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المراهنات عبر الإنترنت "بيت 365"، قد حققت 9ر468 مليون جنيه استرليني (648 مليون دولار) من راتبها والأرباح على مدار عام، بزيادة حوالي 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وبلغ راتب كوتس من الشركة على مدار عام مضى 2ر421 مليون أسترليني، مما يجعلها أحد أعلى المديرين التنفيذيين في العالم من حيث الراتب.

وقد عززت وضعها كأغني سيدة في المملكة المتحدة، كما أضافت إلى ثروتها التي تجعلها بالفعل ضمن قائمة أغنى 500 شخصية في العالم، بحسب "مؤشر بلومبرج للمليارديرات".

وحققت كوتس أكثر من 5ر1 مليار دولار على مدار العقد الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وشار إلى أن شركة "بيت 465" التي تأسست قبل عقدين من الزمان، قد استفادت كثيرا من الشعبية المتنامية للمراهنة على الرياضات عبر الانترنت.