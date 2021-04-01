في معجزة فشل الأطباء في تفسيرها .. شاب يعود للحياة بعد وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

بينما يستعد أهل الشاب لويس روبرتس لمراسم دفنه والتبرع بأعضائه وفقا لوصيته، بعدما أعلن الأطباء وفاته، دبت الروح معلنة عودة الحياة مجدداً في الجسد المتهالك جراء حادث سير مروع، ليقف الأطباء عاجزين عن تفسير هذه المعجزة.

كان الشاب لويس روبرتس تعرض لحادث سير بشع وأصيب بجروح خطيرة إثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقل الشاب بإسعاف جوي إلى مستشفى جامعة "رويال ستوك"، وبعد 4 أيام من البقاء بالمستشفى استسلم "لويس" وسلم أنفاسه، وأخبر الأطباء عائلته بأنه توفي.

تهيأ الأهل للوفاة ووافقوا على التبرع بأعضائه بعد الوفاة لـ 7 أشخاص آخرين، لذلك ظل على الأجهزة الداعمة للحياة حتى تبقى أعضاؤه حية لمساعدة الآخرين.

ولكن فاجأ "لويس" الجميع والأطباء ودبت أنفاسه إلى جسده مرة أخرى قبل أن تتم جراحة إزالة الأعضاء، ليصف الأطباء بما حدث بمعجزة فقد توفي الرجل دماغيًا وكان من المستحيل أن يبقى على قيد الحياة.