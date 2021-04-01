غوغل تلغي الاحتفال بكذبة أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "غوغل"، عملاق البحث الأمريكي على الإنترنت، إلغاء الاحتفال بيوم "كذبة أبريل" عبر منصتها للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت غوغل عن عدم المشاركة في المقالب والمزحات والنكات التي يشهدها هذا اليوم الخميس 1 أبريل، نظرا للارتفاع الكبير في إصابات ووفيات الوباء.

وأكدت الشركة أن إيقاف هذا التقليد جاء احتراما للذين يحاربون كورونا والمعلومات المضللة حول الفيروس.

وكتبت رئيسة قسم التسويق في غوغل، لورين توهيل، في رسالة بريد إلكترونية داخلية: "في الظروف العادية تعد كذبة أبريل تقليدا من غوغل ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت: "هدفنا الأعلى هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقى النكات لشهر أبريل المقبل والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقا من هذا".