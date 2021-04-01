بينهم ابن مدرب شهير .. قرار جديد في قضية فتاة الفيرمونت في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة 24 في مصر، حبس أحمد حلمي طولان نجل المدرب الشهير ولاعب الزمالك السابق حلمي طولان، و3 متهمين آخرين بقضية الفيرمونت، 45 يوما ًعلى ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014.

وقدمت النيابة العامة، استئنافا على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين، بكفالة 100 ألف جنيه.

وكان النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وفقا لصدى البلد.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.