القبض على سعودي دهس آخر عمدا في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية، القبض على سعودي لاعتدائه على شخص آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسه مرة أخرى ما تسبب بوفاته.

وتداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي فيديو للجاني وهو يدهس شخصا آخر ويعتدي عليه عمدا.

وأعلنت الجهات الأمنية أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وهو سعودي في العقد الرابع من العمر.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه للجريمة، وتم ضبط مادة مسكرة في مركبته.

وبينت أنه تم إيقاف الجاني واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.