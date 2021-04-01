يونغتشون.. مدينة البخور في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

يستغل العمال في يونغتشون، تشوانتشو (مدينة الزيتون) بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، حالة الطقس الربيعي، لتكثيف عمل تجفيف وإنتاج البخور، لتأكيد إكمال الطلبات المختلفة من البخور في الداخل والخارج في الوقت المحدد.

تعرف محافظة يونغتشون، وشيامن (في فوجيان)، وشينهوي (في قوانغدونغ) وقوتشنغ (في خبي) باسم "قواعد إنتاج البخور الأربعة الرئيسية في الصين".

وتتميز يونغتشون بتاريخ طويل في صناعة البخور، يصل الى أكثر من 300 عام. ويوجد بيونغتشون اليوم، ما يقرب من 300 شركة لتصنيع البخور، مع أكثر من 30000 عامل وأكثر من 300 صنف من منتجات البخور، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وأصبح بخور يونغتشون صناعة محلية مهمة، وتباع منتجاتها الى جنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى.

يذكر أنه في وقت مبكر من أواخر عهد أسرة مينغ وأوائل أسرة تشينغ ، جاء أحفاد العرب في تشيوانتشو إلى يونغتشون حاملين معهم مهارات صناعة البخور، والتي فتحت تاريخ صناعة البخور في يونغتشون.