نفايات القهوة تسرّع نمو الغابات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يبدو أن الغابات كما الإنسان تسير أسرع مع دخول القهوة لنظامها، وقد كشف اختبار حديث أجراه باحثون من جامعة هاواي في مانوا مدى تأثير لبّ القهوة على عملية نمو الأشجار وإمكانية إعادتها لغابات كوستاريكا المطرية إلى الحياة. وأجري الاختبار على بقعتين من الأرض تمت تغطية إحداهما بحوالي 20 بوصة من مخلفات القهوة فيما تركت الأخرى.

وأظهرت البقعة المزروعة بعد عامين تحسناً دراماتيكياً، إذ اكتست بنسبة 80 بالمئة منها بظلال الأشجار التي وصل بعضها إلى 15 قدماً بما في ذلك أشجار استوائية قد يصل ارتفاعها لـ60 قدماً، مقابل 20 بالمئة فقط من النمو على البقعة غير المعالجة بلبّ القهوة. وبلغ معدل الأشجار في البقعة الأولى أربع مرات أكثر وبدت نماذج التربة أكثر غنى بالعناصر الغذائية فيما اختفت الأعشاب الضارة.

وكشفت نتائج الاختبار التي نشرت في مجلة «الحلول البيئية والأدلة» أن تلك الطريقة لا تمنح منتجي القهوة وسيلة مستدامة للتخلص من النفايات بل تسرّع الخط الزمني لعودة الغابات المتضررة.