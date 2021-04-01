هايبرلوب يقطع 560 كيلومتراً في 35 دقيقة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بحلول العام 2028، وبسرعة 750 ميلاً في الساعة، تنقل كبسولة نظام هايبرلوب الركاب على خط شيكاغو كليفلاند (560 كيلو متراً تقريباً)، وتوصلهم في 35 دقيقة فقط.

هذا ما أعلنته شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، ونقله موقع «ديلي ميل»، الذي قال إن الشركة تعمل على بناء نموذج في الإمارات يصل بين دبي والعين. ونشرت شركة «إتش تي تي» مقطع فيديو يظهر النظام الكامل مع محطة مرصوفة تتيح للمسافرين ركوب الكبسولات التي تسير لثلاثة أميال بسرعة 750 ميلاً في الساعة.

وتم بناء الحجيرات من معدن «فيبرانيوم» الشهير في فيلم «بلاك بانتر»، الذي تصفه الشركة بأنه «الأكثر أماناً على وجه الأرض». وأفادت الشركة أنه إذا نجحت التجارب التي تجريها في أبوظبي فإنها ستبدأ ببناء هايبرلوب أمريكي عام 2023 على أن تبدأ عملية التشغيل في 2028.

وستتمكن الحجرات، وفقاً لـ«إتش تي تي» من نقل إجمالي 164 ألف راكب يومياً، حيث أنها تنطلق كل 40 ثانية نحو نقطة توجهها. وتعتزم الشركة افتتاح أول المسارات التي تصل بين مدينة أوهايو مع شيكاغو في إلينوي، إلا أنها تدرس إمكانية توسيع الشبكة لتشمل بيتسبرغ وبنسلفانيا ونيويورك. وقامت شركة «إتش تي تي» بتصميم الأنابيب والكبسولات واخترعت مادة جديدة تدعى فيبرانيوم. وأشار ديرك ألبورن، مؤسس الشركة، إلى أن فيبرانيوم يعتبر المادة الأكثر أماناً على وجه الأرض.