موظفة مصرية تخطف مديرها وتبرحه ضرباً

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر قاضي المعارضات في محافظة سوهاج المصرية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس وكيلة المدرسة ابتدائية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها وآخرين باختطاف مدير المدرسة التي تعمل بها، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب، بسبب خلافات على دفتر الحضور والانصراف، وفقا لصحيفة الوطن.

واشترك مع المتهمة في خطف مدير المدرسة، كل من زوجها وابنها وأحد أقاربها، الذين لاذوا بالفرار، وصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بمركز المراغة.

وكانت المحكمة قد أمرت منذ أسبوعين، بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما، بعد أن قررت النيابة العامة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرضها على قاضي المعارضات اليوم الأربعاء، فأصدر قراراه المتقدم بتجديد حبسها لمدة 15 يوما أخرى.