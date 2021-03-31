عروس تنفصل عن زوجها عقب شهر العسل .. بسبب طريقة تناوله الطعام

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد قصة حب دامت عامين، صدمت عروس شابة أهلها برغبتها في الانفصال عن زوجها الذي لم يمر على عرسهما إلا ما يقارب الشهر فقط بسبب طريقة تناوله الطعام التي أصابتها بالاشمئزاز.

وفي التفاصيل، فقد عادت شارمين البالغة من العمر 25 عاما، من شهر العسل مع زوجها الذي جمعته بها قصة حب سنتين بخبر صادم لوالديها بأنها تريد الانفصال عن زوجها ولن تتحمل الحياة معه أكثر من ذلك، وفقا لموقع صدى البلد.

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن عروساً في منتصف العشرينات شهد أصدقاؤها منذ شهر على عقد قرانها على طبيب اسنان بالغ من العمر 29 عاما، في حفل كبير حضره الاصدقاء والاقارب.

قالت شارمين، إنها صدمت في سلوكياته الغريبة عقب الزواج، فهو يثير الضجيج أثناء نومه، ويأكل بطريقة لم ترها من قبل الزواج، حتى سألته ما السبب، وأجابها بكل وضوح ان عليها التأقلم مع تلك الطريقة لأنها المفضلة لها.

اوضحت الشابة انها شعرت بالخجل من تصرفاته ولم تتخيل أنها ستقضي حياتها بذلك الحال الذي يثير اشمئزازها بشكل كبير، وطلبت من والديها ان تنفصل من زوجها عقب مشاجرة نتج عنها طردهم من الفندق الذي كأنما يقيما فيه اثناء فترة شهر العسل لسبب تافه.