شاهد .. مفاجأة مرعبة في المرحاض

المصدر: وكالات

أصيب رجل تايلاندي بصدمة كبيرة؛ بعد أن رأى ثعباناً مميتاً يخرج من مرحاضه، بينما كان جالسًا عليه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان "سومتشاي" 45 عامًا، من مقاطعة ساموت براكان التايلاندية، جالسًا في مرحاضه، يوم 28 مارس عندما شعر بشيء يصطدم به، وعندما وقف ليرى ما أصابه، رأى رأس ثعبان يحدق به من المرحاض.

حاول "سومشاي" سكب المنظف على الثعبان لإخافته، لكنه سرعان ما فر واتصل بخدمات الطوارئ عندما رفض الثعبان الذي يبلغ طوله 8 أقدام (نحو 243 سم) الهروب من المرحاض.

وتكشف لقطات فيديو، لأحد العاملين بخدمة الطوارئ، وهو مستلقى على أرضية المرحاض يزحف- حتى لا يراه الثعبان- الذي كان يخرج رأسه من فوق حافة المرحاض، ويتحرك ببطء شديد، حتى لا يخيف الثعبان ويجبره على التراجع مرة أخرى إلى المجاري.

وبين الفيديو المتطوع وهو يمسك بالثعبان بيده وهو مرتدية قفازًا لإخضاع الثعبان، قبل استخدام يده الأخرى لمنعه من الانزلاق إلى الأسفل.

وفي النهاية بعد أن تمكن فريق خدمات الطوارئ من الإمساك بالثعبان، حملوه إلى خارج العقار.