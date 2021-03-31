اصطدام قطار بسيارة نقل غرب الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل عند مزلقان مرغم في الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي خسائر بشرية.

حيث اصطدم قطار الاسكندرية مطروح، بسيارة نقل عند مزلقان مرغم غرب الاسكندرية، فيما انتقلت الاجهزة الامنية والمعنية الى موقع الحادث وجاري الفحص.

وبحسب "المصري اليوم" تلقى مأمور قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار الاسكندرية مطروح وسيارة نقل عند مزلقان مرغم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجاري الفحص.