السيسي ناعيًا كمال الجنزورى: فقدنا رجل دولة من طراز فريد

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور كمال الجنزوري الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك «فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.. كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية،

وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان».

وتوفي اليوم الأربعاء الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، والتي دخلها قبل أيام إثر وعكة مرضية.

ورئيس الوزراء المصري الراحل من مواليد 12 يناير من العام 1933 بالمنوفية حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأمريكية.