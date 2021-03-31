مصر.. رفضت ملاحقته لها فضربها بالساطور

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مدينة مرسى مطروح في مصر اليوم، جريمة بشعة في حق طالبة بالمرحلة الثانوية لم يتجاوز عمرها 16 عاما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صوراً تظهر فتاة تدعى "أمل.ا.م" من مدينة الحمام بمطروح، مصابة بجروح بالغة في الوجه والرأس والذراع نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي على يد شاب هاجمها بسلاح أبيض نقلت على إثره لمستشفى الحمام المركزي.

وأصيبت الفتاة بجرح قطعي في الجبهة أبعاده ( 10 سنتيمتر * 3 سنتيمتر)، وجرحين قطعيين في فروة الرأس بطول 20 سم لكل منها، بالإضافة إلى كسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى، نتيجة اعتداء غاشم من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بالشارع، وفق "المصراوي".

وأجرى الفريق الطبي الإسعافات اللازمة للفتاة المصابة فيما جرى نقلها لإجراء جراحة عاجلة لحين استقرار حالتها الصحية.

ووفقا لرواية والد الفتاة "السيد. م"، أفاد بأنه أثناء خروج ابنته الطالبة بالصف الأول الثانوي من الدرس حاول شاب خطفها والتحرش بها تحت تهديد السلاح "ساطور".

وأضاف والد المجني عليها أنه أثناء مقاومة ابنته للمعتدي انهال عليها بالضرب بالساطور ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة في الرأس واليد اليسري وأحدث إصابتها المشار إليها أثناء الدفاع عن نفسها.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي رواية تفيد بأن الجاني حاول أكثر من مرة التعرض للمجني عليها أثناء ترددها على مقر تلقي دروسها، بدعوى عرض الزواج إلا أنها كانت تتجنبه وترفض الاستجابة له ما جعله يستشيط غضبا بسبب تجاهلها له ورفض ملاحقته لها، حتى اعتدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا تلك الإصابات التي كادت أن تنهي حياتها، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.