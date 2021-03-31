وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى صباح اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

شغل الجنزوري منصب رئيس مجلس الوزراء من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011 إلى يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشؤون الاقتصادية فى يوليو 2013.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، وشغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء، وفق "اليوم السابع".