إندونيسيا تعثر على مسجل صوت قمرة قيادة الطائرة المنكوبة

المصدر: د ب أ

أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا صمدى أن السلطات عثرت مساء الثلاثاء على مسجل صوت قمرة القيادة الخاص بطائرة شركة سريويجايا اير المنكوبة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الوزير صمدى قوله في إفادة صحفية اليوم الأربعاء أن السلطات انتشلت مسجل الصوت الخاص بالطائرة التي تحطمت في 9 يناير في حادث أسفر عن مقتل إجمالي 62 شخصا كانوا على متنها.

وأفاد الوزير بأنه تم العثور على المسجل في محيط المنطقة التي تم العثور فيها على مسجل بيانات الرحلة في وقت سابق.

ومن ناحيته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سورجانتو تياهجونو، أن اللجنة سوف تحتاج من 3 أيام إلى أسبوع لقراءة البيانات من المسجل.

وسوف تقوم السلطات بنسخ محتوى مسجل صوت قمرة القيادة ومطابقتها مع نتائج مسجل بيانات الرحلة للكشف عما حدث في قمرة القيادة قبل وقوع الحادث.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-500"، تحطمت في بحر جاوا بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا.