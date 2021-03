بالفيديو.. حادثة جورج فلويد تتكرر في المكسيك

تناقل ناشطون عبر وسائل التواصل فيديو يظهر شرطيا في المكسيك جاثيا على ظهر لاجئة من السلفادور حتى فارقت الحياة، لتعيد الحادثة إلى الأذهان مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وتوفيت فيكتوريا إسبيرانزا سالازار إريازا، يوم السبت الماضي، بعدما احتجزتها الشرطة في تولوم "منتجع في شبه جزيرة يوكاتان".

وأظهرت مقاطع فيديو المرأة تبكي وتتألم في الوقت الذي جثم فيه ضابط بركبته على ظهرها، حتى فارقت الحياة، وفق "روسيا اليوم".

وخلال المقاطع المصورة يظهر الضباط أيضا وهم يجرون جثتها إلى مؤخرة شاحنة الشرطة.

I doubt we will see a single George Floyd level protest in Mexico over this police killing in #Tulum



The way this unnamed woman’s body is treated is vile



Video is hard to watch

Tragic and senseless

Cops need to at the very least stop kneeling on people



pic.twitter.com/H4QRGk76LF