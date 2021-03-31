بالفيديو.. حبس "المتسوّلة الثرية" بالمغرب بعد ضبطها تقود سيارة فاخزة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت المحكمة الابتدائية بأغادير، جنوب العاصمة المغربية الرباط، أول أمس الاثنين، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق سيدة أربعينية، تم ضبطها تمتهن التسوّل، على الرغم من ثرائها.

وقد تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة متسولة تقوم بتغيير ملابسها وتستقل سيارة فاخرة من نوع "أودي كي 9"، لتتحرك مصالح الأمن المغربية بأغادير لضبطها يوم الخامس من مارس الجاري واعتقالها بتهمة امتهان "مهنة التسوّل" التي يعاقب عليها القانون المغربي.

فبمقتضى الفصل 326 من القانون الجنائي من قانون العقوبات المغربي، الذي ينص على أنه "يعاقب من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعوّد على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية".

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن السيدة أو كما تلقب بـ "المتسولة الثرية" أو "مولات كات كات" (صاحبة 4x4)، هي أم لثلاثة أطفال، تقطن في حي تيوغزا شمال مدينة أغادير في بيت تعود ملكيته لها، وكانت مهاجرة في إيطاليا لعدة سنوات.

ودخلت المتسولة الثرية عالم الأعمال والتجارة بعد وفاة زوجها وعاشت حياة البذخ والرفاهية، لكن ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق الحدود، تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير.