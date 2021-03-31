ملفوف صيني في محطة الفضاء الدولية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

نشر مايك هوبكينز رائد الفضاء في وكالة «ناسا» صورة له على موقع «تويتر» مع شتول وأزهار وغرد معلقاً: «توقف واشتم رائحة الأزهار». وتبين وفق موقع «ديجيتال ترندس» أن هوبكينز يستعرض نباتات الملفوف الصيني ضمن مشروع «فيجي» الاختباري على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة إنتاج المحاصيل الزراعية داخل بيئة الجاذبية الصغرى.

وتساعد المهمة التي دامت ستة أشهر في الفضاء العلماء على تعلم مدى سهولة تربية الخضروات الورقية الخضراء في الفضاء ومعرفة ما إذا كانت زراعتها ضمن تلك البيئة يؤثر على فوائدها الصحية، كما أنها تساعد بحسب تغريدة هوبكينز رواد الفضاء على «أن يصبحوا أكثر اكتفاءً ذاتياً في المهمات طويلة الأمد إلى القمر أو المريخ».

إضافة إلى ضمان حصول رواد الفضاء على طعام مغذٍ، أشار هوبكينز المتواجد في محطة الفضاء الدولية منذ نوفمبر 2020، وحيث من المقرر عودته الشهر المقبل، إلى أن النباتات الموجودة في الفضاء «تقيم تواصلاً مع الأرض من حيث الرائحة والشكل والطعم بما يذكرنا بالحياة على الأرض، وهذا أمر مفيد لصحتنا النفسية»، بحسب قوله.