تسكب الماء المغلي على رأس ابنتها المراهقة .. بسبب التربية الحديثة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية السورية عن واقعة بشعة تعرضت لها مراهقة في الـ16 من عمرها بعدما سكبت أمها الماء المغلي على يديها ورأسها لأنها بحسب زعمها لا تعجبها طريقة التربية الحديثة.

وفي التفاصيل، راجعت قسم شرطة المزة الغربي في دمشق فتاة قاصر مواليد 2005م، وأبلغت القسم بأنها تعرضت أثناء وجودها بالمنزل للضرب من قبل والدتها التي انهالت عليها بالضرب وقامت بسكب الماء المغلي على يدها ورأسها وهي تقول لها: (سأقوم بتربيتك على طريقتي لأن التربية الحديثة لا تعجبني) كما أفادت أن والدتها تقوم بشكل دائم بضربها وحرقها بدون أي سبب وفقط لمجرد حدوث خلافات شخصية بين أخوتها وذويها، وعقب كل مشاجرة بين بعضهم البعض تقوم والدتها بضربها بشكل خاص وبعنف كبير بالرغم من أنها لا تفتعل المشاكل.

تم توجيه دورية من قسم شرطة المزة الغربي إلى منزل ذويها وأحضرت والدتها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على تعنيف ابنتها المذكورة وذلك بسبب خلافات فيما بينهما.

مازالت التحقيقات مستمرة معها وسيتم تقديم الأم إلى القضاء المختص أصولاً.