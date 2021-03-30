يغتصب مراهقة ثم يترك رأسها يغلي على النار

المصدر: وكالات

ألقت قوات الأمن في كازاخستان القبض على رجل أقدم على اغتصاب مراهقة وقتلها ثم قطعها إلى أجزاء صغيرة، وعثرت الشرطة على رأس خبيرة التجميل التي تدعى "أيازان إيديلوفا"، وتبلغ من العمر 19 عاماً يغلي على موقد للطهي، وأجزاء أخرى من جثتها مُقطعة في كل من “شقة المشتبه به، وفي مكان قريب من القمامة”.

وقالت شرطة مدينة "ألماتي"، حيث وقعت الجريمة المروعة، فقد تم العثور على أجزاء أخرى من جثة الضحية "أيازان إيديلوفا" المقطوعة في شقة المشتبه به وفي مكان قريب من القمامة.

وقالت الشرطة إن أسنانها وأظافرها اقتلعت، فيما كان رأسها يغلي في وعاء من الماء على غاز المشتبه به، ويعتقد أنه تم العثور على بقايا جثة ثانية مجهولة، مما أدى إلى الشك في أن المشتبه به قد يكون قاتلًا متسلسلًا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المشتبه به تلقى تعليمًا طبيًا وهو صيدلاني مدرب.

وحددت الشرطة المشتبه به البالغ من العمر 28 عامًا فقط باسمه الأول رسلان، الذي حاول الانتحار عندما اقتحمت الشرطة شقته، لكن الأطباء أنقذوه، وهو الآن محتجز تحت حراسة مسلحة.

وألقى أقارب "أيازان" باللوم على الشرطة لرفضها بدء البحث عن الشابة عندما أبلغوا عن فقدانها لأول مرة.