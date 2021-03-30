مقطع يفطر القلوب... قطة تحمل صغيرها المريض إلى المستشفى

المصدر: وكالات

أذابت قطة في تركيا القلوب بعد دخولها المستشفى وهي تحمل صغيرها المولود حديثًا في فمها طلباً المساعدة الطبية.

وأظهرت لقطات فيديو تم تسجيلها في مستشفى في منطقة كاراباجلار في إزمير، غربي تركيا، القطة وهي تدخل المستشفى ممسكة صغيرها بفمها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن رؤية الأشخاص في الفيديو وهم يتنحون جانباً للسماح للقطة الأم بالمرور في المبنى، مع قيام البعض بإخبار الآخرين بالابتعاد عن الطريق.

كانت الهرة الصغيرة تعاني من عدوى في العين وتُركت غير قادرة على فتح عينها، مما دفع أمها إلى البحث عن المساعدة.

وبعد فحص القطة الصغيرة، اكتشف الأطباء والممرضات أن الحيوان يعاني من عدوى في العين، وبعد الاستشارة، تدخلت عيادة بيطرية للمساعدة في علاجها.

وفي غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

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تقول إحدى العاملات في المستشفى "عندما بدأنا في استقبال المرضى في الصباح، ظهرت القطة تحمل صغيرها. كانت تطلب المساعدة، وظلت تموء لفترة طويلة. لقد صدمنا".

وأضافت "استشرنا الأطباء البيطريين وأعطينا الدواء كما هو موصوف. عندما فتحت القطة عينها بعد وقت قصير، شعرنا بسعادة غامرة".