سوريا.. يقتل موظفا لتأخره قليلا عن العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السورية القبض على صاحب محل للأدوات الصحية لإقدامه على ضرب شاب "15 عاما" يعمل لديه عدة ضربات على رأسه ما أدى إلى وفاته.

وتفصيلا.. كشفت شرطة منطقة الشهباء في حلب ملابسات حادثة قتل، بعد قيام صاحب محل بضرب شاب يعمل لديه عدة ضربات على رأسه أدت لوفاته وادعى سقوطه على الأرض.

وتلقت الشرطة في حلب خبرا بدخول شاب سوري إلى العناية المركزة في المشفى ويبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد أن تم إسعافه من المحل الذي يعمل فيه والمعد لبيع الأدوات الصحية إثر سقوطه على الأرض وفق ماأدعى صاحب المحل.

وأكدت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على فيسبوك، أنها كشف ملابسات الحادثة من خلال التحري وجمع المعلومات وتمكن قسم شرطة الشهباء من إلقاء القبض على صاحب المحل المذكور وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب الشاب ببوري بلاستيكي قاسي على رأسه عدّة ضربات بسبب تأخره المستمر عن العمل ما أدى إلى فقدانه الوعي، وبعد إسعافه إلى المشفى المذكور فارق الحياة بسبب النزف الدماغي والوزمة الدماغية التاليين لكسور في عظام الجمجمة.

وقالت الشرطة إنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.