الحج والعمرة: المعتمر الخليجي سيخضع للعزل الآمن 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، المحصن من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بتلقيه التطعيم بجرعتي اللقاح المضاد للفايروس، سيخضع للعزل الآمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة.

وجاء رد الوزارة على استفسار بخصوص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي- أن الحجز وإصدار التصريح مطلوب من الجميع عبر تطبيق «اعتمرنا»، وأن العزل الآمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة يتم تطبيقه على الجميع.

وأوضحت الوزارة أن رحلة المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأتي على عدة مراحل، تتمثل في إجراء فحص PCR بحد أقصى 72 ساعة قبل الدخول للمملكة، وعند الوصول إلى المطار يتم التسجيل في تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا»، والتوجه للفندق، ويتم أثناء ذلك تعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة، كما أنه يشترط الخضوع للعزل الآمن بالبقاء في الغرفة لمدة 3 أيام، ويتم توفير إرشادات واحتياجات السلامة، وتوصيل الوجبات للغرف. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وأضافت أنه يتم بعد ذلك حجز تصريح العمرة الخاص بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، ثم التوجه إلى نقطة التجمع، وقياس درجة الحرارة، وإظهار التصريح، وأداء مناسك العمرة والصلاة.