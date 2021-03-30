سيدة مصرية تقتل سائق تكسي لخلافها معه على الأجرة!

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت سيدة مصرية على قتل سائق تكسي بعد أن اختلفت معه على قيمة الأجرة، بأن سددت له عدة طعنات نافذة في الصدر. ولفظ السائق أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وفي الحيثيات فقد تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغاً من المستشفى يفيد بوصول سائق تاكسي مصاب بعدة طعنات في منطقة الصدر والبطن، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ واستمعوا إلى أقوال شهود عيان، وتم تفريغ الكاميرات بمكان الحادث لتحديد مرتكب الواقعة.

وبالفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يعمل سائقا، ونشبت مشاجرة كلامية بينه وبين ربة منزل بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، فقامت بتسديد عدة طعنات في جسده وفرت هاربة وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وبحسب موقع المصري اليوم فإن مباحث الهرم تمكنوا من تحديد هوية المتهمة، وتم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.