شاهد.. ترميم تمثال المسيح المخلص في البرازيل قبل الاحتفال بعيده الـ 90

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت السلطات البرازيلية عملية إعادة تأهيل تمثال المسيح المخلّص الشهير في ريو البرازيلية، بعد أن غير الزمن معالمه.

وتدخل عملية إعادة التأهيل استعدادا للاحتفال بذكراه التسعين في أكتوبر المقبل، بإشراف مهندسة معمارية تدعى كريستينا فانتورا.

يقف التمثال المبني بالإسمنت المسلح على ارتفاع 710 أمتار فوق سطح البحر ويجذب سنويا قرابة مليوني سائح، وفق "يورونيوز".

وتقول المشرفة على عملية الترميم إنها ستعمل كل ما في وسعها ليظهر هذا المعلم السياحي في أبهى حلة في عيده التسعين.