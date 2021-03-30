الصين تكشف عن صورتين جديدتين للمريخ التقطهما "تيانون-1"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء (سي إن إس أيه) يوم الجمعة الماضي صورتين جديدتين للمريخ تم التقاطهما بواسطة المسبار الصيني "تيانون-1".

ويظهر في الصورتين كوكب المريخ على شكل هلال مع هيئة سطحية واضحة.

وعندما كان المسبار "تيانون-1" على بعد 11000 كيلومتر من المريخ على الجانب البعيد من الكوكب المواجه للشمس، التقط صوراً بانورامية للمريخ بكاميرا متوسطة الدقة على متنه.

ويعمل المسبار في مدار الوقوف حول المريخ منذ شهر. وتم تشغيل الكاميرا عالية الدقة والكاميرا متوسطة الدقة ومقياس الطيف المعدني ومعدات أخرى موجودة على متنه على التوالي للقيام باستكشاف المريخ والحصول على البيانات العلمية، وفقا لصحيفة "الشعب" الصينية.