إندونيسي يزرع غابة من 11 ألف شجرة في 24 عاماً

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

مهمة أسطورية، قام بها رجل من جاوة الإندونيسية، فزرع غابة من الأشجار بمفرده. يعرف ببساطة بساديمان، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويعتبره السكان المحليون مجرد شخص مجنون، ذي طموحات خيالية، إلا أنه منذ بدأ مشروعه قبل 24 عاماً، وفقاً لموقع «ماشابل»، نجح في تحويل بقعة جرداء معرضة للجفاف، إلى غابة غناء، لا يقل عدد أشجارها عن 11 ألفاً.

وكان سفح تل جبل لاو قبل بداية المشروع خالياً من البحيرات والأنهار، جراء الحرائق وأعمال قطع الأشجار غير الشرعية لإصلاح الأرض للزراعة بين الستينيات والثمانينيات. وبعد أن عانى القرويون من الجفاف ونقص المزروعات وموجة أمراض، قرر ساديمان أن يقلب مجرى الأمور لمجتمعه.

وقال ساديمان في حديث لرويترز، إنه فكر في نفسه بأنه إن لم يقم بزراعة أشجار تين البنغال، فإن المنطقة ستصاب بالجفاف. وقد نعته القرويون بأنه مجنون، لمحاولة القيام بالأمر، واستخفوا بقراره بيع قطيع الماعز لديه، مقابل شراء الشتلات.

إلا أن المجتمع اليوم، يحصد نتاج عمل ساديمان، حيث الينابيع تتدفق من قلب الأرض، وتمدّ الناس بالمياه للاستهلاك والزراعة.