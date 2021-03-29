وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد على حسابها في إنستغرام وفاة طفلتها ديانا.

وكتبت جومانا "الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وابوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير . ياااااارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يذكر ان انتهت جومانا مراد، مساء أمس الجمعة، من تصوير آخر مشاهدها بـ«مش هنفرح بيكي»، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.