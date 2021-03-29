مصر .. تفاصيل المكالمة الأخيرة بين فتاة حادث الجلالة ووالدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مواقع إخبارية مصرية تفاصيل المكالمة الأخيرة بين الفتاة إيمان نايل، المعروفة بـ"فتاة الجلالة"، التي لقيت مصرعها إثر حادث اصطدام سيارتها بأخرى نقل، على طريق الجلالة، أثناء عودتها من مدينة الجونة، في طريقها إلى منزلها في الشيخ زايد.

وأكدت المصادر أن الفتاة المتوفاة درست في إحدى الجامعات في لندن، مضيفة أنها من أسرة ميسورة الحال من محافظة الجيزة، لافتة إلى أنها كانت في الجونة، وكانت في طريق العودة لمنزلها قبل الحادث مباشرة، وأجرت مكالمة هاتفية بوالدتها أخبرتها خلالها أنها ضلت الطريق وطلبت منها تحضير السحور لأنها تنوي صيام يوم النصف من شعبان، مشيرة إلى أن أقارب الأسرة استدلوا على جثمانها من خلال رقم السيارة، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت تحريات الأمن أوضحت ملابسات الواقعة، وهو نفس ما ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، من سير الفتاة بسيارتها الخاصة بالاتجاه المعاكس لطريق الجلالة الصحراوي، بسرعة تزيد على 170 كم في الساعة، الأمر الذي انتهى باصطدامها وجهًا لوجه مع سيارة أخرى من سيارات النقل الثقيل قادمة في طريقها، ما أدى إلى احتراق سيارتها بالكامل، ومن ثم تفحم جثتها ما صعب الوصول إلى هويتها.