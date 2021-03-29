مصريون يشيدون بشهامة شاب سوري أنقذ ضحايا "عقار جسر السويس"

المصدر: البيان الإلكتروني

إثر سماعه لدوي صوت هائل وكأنه انفجار، هب الشاب السوري "مازن" والقاطن في نفس الحي السكني الذي انهار فيه "عقار جسر السويس" إلى الشرفة ليتبين مصدر الصوت، وحدد فوراً مصدره من العمارة القديمة في منطقة المصانع المطلة على شارع جسر السويس.

وعلى الفور قرر الشاب الثلاثيني تقديم يد المساعدة للأهالي وإنقاذ السكان العالقين تحت ركام العمارة المنهارة التي تساوت بالأرض.

ركض مازن وعدد من أصدقائه لنجدة الضحايا، أمسك بيده مصابين يواجهون الموت، وسانده آخرون لحملهم إلى سيارته الخاصة ونقلهم إلى أقرب مستشفى، كمسعف يناوب وردية عمله، يقول مازن: "حملت بيدي 6 أشخاص، كانوا سيموتون تحت الأنقاض إن لم نسعفهم، أوصلتهم إلى المستشفى، وتم إنقاذهم". وفقاً لموقع "مصراوي".

الدماء المخضبة على بوابات سيارته دليل كاف على شهامته لنجدة الضحايا، تحدث مازن وهو يغالب دموعه: "المشهد كان قاسياً وصعباً، حملنا ناس كتير من تحت البيت".

انتهت مهمة الشاب بعدما وصل رجال الأمن وفرضوا طوقا أمنيا بمحيط الحادث، ومن بعدهم قوات الحماية المدنية والإسعاف اللذين انتشلوا الجثث والضحايا من تحت الأنقاض.