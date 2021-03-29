أنغام الموسيقى تصدح في عمق الفضاء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تصدق البريطانية سالي روبنسون نفسها بعد أن أرسلت مقطوعتها «مونليت سكايز» إلى محطة الفضاء الدولية. وقالت في حديث نقله موقع «نيوز تشاين أونلاين» إن رائد الفضاء سكوت كيللي سمع المعزوفة وأعجبته كثيراً وقرر إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية.

وتشكل مقطوعة طالبة كارديف البالغة من العمر 22 عاماً والتي أطلقتها أخيراً جزءاً من عمل فني موسيقي يتمحور حول العناصر الأربعة الهواء والماء والنار والتراب. وكما ذهبت مقطوعة «السماوات المضاءة بنور القمر» إلى الفضاء تحاول روبنسون لعب كل مقطوعة في بيئتها المناسبة. والمقطوعة التالية التي تمثل الأرض ستذهب لمرافق البحث العلمي المخصصة للغابات والصحاري.

أما تلك التي تمثل النار فستذهب للبراكين، وعلى النسق ستتجه المقطوعة المعنية بالماء إلى السفن. وتم لعب مقطوعة «مونليت سكايز» كما شقيقتها التي تحمل عنوان «أوراق في الضوء» في مرافق البحث القطبية في كلا القطبين كما أرسلت أخيراً على الفضاء. وقد أسعدها كثيراً لدى الاتصال بكيللي أن تحصل على تعليقات إيجابية. ونقل عنه قوله إنه استطاع لدى سماع المقطوعة أن يتماهى معها وهو أمر رائع.