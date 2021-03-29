بلوط أمريكا أكثر مقاومة للجفاف

المصدر: باريس - أ ف ب

أظهرت أنواع من البلوط في الولايات المتحدة أنها أكثر مقاومة مما كان يعتقد سابقاً، أو التعويض جزئياً بعد فترات الجفاف الشديدة، وفقاً لدراسة أجريت على أشجار الصنوبر الاسكتلندية. وقال سيلفان ديلزون الباحث في المعهد الوطني للبحوث الزراعية في جامعة بوردو الذي شارك بدراسة نشرتها مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم «كنا نعتقد أن أشجار البلوط التي تعيش في بيئة جافة جداً كانت ضعيفة جداً». لكن الدراسة أظهرت أن 19 نوعاً من البلوط المزروعة في الغرب الأمريكي كانت «شديدة المقاومة للجفاف».