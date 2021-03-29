رفض عمّه دفع غرامات.. فقتله وانتحر!

المصدر: البيان الإلكتروني

انتحر شاب بجنوب السودان بعد ارتكابه جريمة قتل "عمه" بالرصاص يوم الأحد قبل الماضي.

وقالت السلطات الأمنية في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، إن الشاب المنتحر في الثالث والعشرين من العمر.

وفي حديثه لراديو تمازُج الأربعاء الماضي، قال جاستين كليبوس تاكور، المُتحدث باسم الشرطة، إن المواطن جون كوماندو اطلق النار على عمه "مايكل لوكونق" 50 عاما، بعد رفضه دفع غرامات تطالب بها مجموعة الشباب المحليين المعروف بـ "مونيوميغي".

وقالت الشرطة، مايكل لوكونق، فرض عليه غرامات لعدم مشاركته في العمل الجماعي وفقا لثقافة المحلية لقبيلة "لاتوكا"، قائلاً: "وفقا للثقافة لاتوكا، فإن العمل الجماعي إلزامي، ومن يخالف يتم تغريمه بقوانين الحرفية، ونتيجة لمخالفة مايكل ذهب الشاب إلى منزل للغرامة لكنه قتل عمه واطلق على نفسه النار".

وتابع: ذهبنا الى مكان الحادث، وعثرنا على السلاح الذي قام به بقتل عمه ونفسه".

من جانبه أكد البرلماني دومنيك أوتواري، عن دائرة توريت، وقوع الحادثة، مشيراً الى مثل تلك الحوادث تقع نتيجة للإفراط في تناول الكحول.