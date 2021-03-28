فيديو.. طفلة تنجو من هجوم كلاب ضالة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعاً صورته كاميرا مثبتة في أحد المباني يظهر تهديد مجموعة من الكلاب الضالة لحياة طفلة أثناء تواجدها أمام بوابة أحد المنازل في شارع خال من المارة، وكادت الكلاب تهجم على الطفلة الصغيرة قبل أن تتراجع في اللحظة الأخيرة وتتمكن الطفلة من العودة إلى داخل المنزل.

يذكر أن العديد من السعوديين طالبوا خلال الفترة الماضية بتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة التي تهدد حياة الأطفال.