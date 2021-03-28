القمر الدودة ينير السماء اليوم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قد لا تكون تسمية "القمر الدودة السوبر" لافتة للبعض لكنها ظاهرة القمر العملاق التي ستطبع السماء أواخر شهر مارس الحالي، تحديداً بتاريخ اليوم 28، تعتبر الأولى لهذا العام.

ويعتبر القمر العملاق الدودي رابع البدور الأكثر سطوعاً لعام 2021، وقرباً من الأرض وفقاً ل"إيرث سكاي" كم جاء في تقرير "سي إن إن"، ويعني القمر العملاق أنه يكون أقرب قليلاً إلى الأرض، ولذا فإنه يبدو أضخم حجماً وأكثر سطوعاً في قرص السماء.

وتطلق القبائل الأمريكية الأصلية في الجنوب هذه التسمية على قمر شهر مارس نظراً للتراب الذي تخلفه الديدان في الأرض. وتقوم قبائل أخرى مختلفة بإطلاق تسميات أخرى على قمر مارس المكتمل ك "قمر النسر" أو "قمر الغراب".

وعادة ما تتسم الأقمار العملاقة بأنها أكبر بحوالي 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30 بالمئة مقارنةً بأصغر البدور المعروفة بالأقمار الصغرى. وكان العالم الفلكي ريتشارد نول قد ابتكر عام 1970 مسمى "القمر العملاق" الذي قام بالتعريف عنه على أنه داخل الحضيض بنسبة 90 بالمئة أو في النقطة الأقرب إلى الأرض ضمن مدار محدد.