وزير النقل المصري يكشف عن المتسبب في حادث قطاري سوهاج

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري عن تفاصيل حادث قطاري الصعيد، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصاً و285 مصابًا، قائلًا: "بوجه عام كده قطار جاي من اتجاه الجنوب من الأقصر توقف بسبب تفعيل فرامل الطوارئ بسبب شد بلف الهواء من قبل مجهولين ستكشف عنهم النيابة العامة في تحقيقاتها".

وأضاف "الوزير" في مداخلة هاتفية تلفزيوينة: "تم إيقاف القطار بسبب فرامل الطوارئ وسائق القطار الأول صرخ ونزل لإعادة تشغيلها برفقة الكمسرية المساعدين، كان القطر الثاني جاي من الخلف"، موضحاً أنه تم تحذير سائق القطار الخلفي بكافة الوسائل التحذيرية سواء الميكانيكية أو الكهربائية أو الهاتف المحمول، لكنه لم يستجب.

وتابع وفقا لوسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة ستكشف في التحقيقات عن أسباب عدم استجابة السائق، مؤكدًا: "أي حد أخطأ هياخد عقابه واحنا جاهزين ومفيش حد فوق القانون وكل مخطئ هياخد حسابه".

وأوضح وزير النقل: "سائق القطار الثاني القادم من الخلف غلطان 100 % وكان فين وقت التحذير والكبسولة اللي اتضربت وكل دي تفاصيل هيكشفها النائب العام"، مؤكدًا: "القطر الأمامي، كان قطار مراكز وراكبه ناس كتير.. وآخر 3 عربات تأثروا بشدة والقطار الجاي من الخلف تأثر فيه الجرار والعربة الأولى بعده".