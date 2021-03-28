انفجار خارج كنيسة في مدينة ماكاسار في إندونيسيا

المصدر: وكالات

وقع انفجار خارج كنيسة في مدينة ماكاسار الاندونيسية الأحد، على ما ذكرت الشرطة المحلية وأسفر عن سقوط ضحايا.

وأظهرت لقطات فيديو إخبارية سيارات متضررة قرب المبنى في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة. وتعذر الاتصال بالشرطة فورا، كما أن مصدر الانفجار لم يكن واضحا.

وقالت الشرطة إن انفجار القنبلة هز كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لرويترز إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.

وأضاف قائلا "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".