قتيل و5 جرحى في حادثة طعن في فانكوفر الكندية

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الكندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن السبت داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقال شبكة "سي بي سي" نقلا عن متحدثة أنه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.