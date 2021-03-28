أثر يقود للكشف عن هوية رجل اغتصب امرأة وقتلها قبل 42 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على رجل في ولاية كنساس بتهمة اغتصاب امرأة وقتلها عام 1979 في كولورادو، بعد مطابقة حمضه النووي للحمض الذي كان على معطف الضحية وتحت أظافرها، بحسب ما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

وذكرت القناة أن جيمس هيرمان داي البالغ 64 عاما، متهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى أودت بحياة إيفلين كاي داي، التي تعرضت للاعتداء الجنسي والخنق في نوفمبر 1979.

وأوضح بيان المدعي العام في مقاطعة ويلد أن "هيرمان داي، الذي يعيش في ويتشيتا بولاية كنساس، محتجز في سجن مقاطعة سيدجويك بانتظار تسليمه إلى مقاطعة ويلد".

وكان المحقق في القضية في مقاطعة ويلد طلب من مكتب التحقيقات في كولورادو تشغيل دليل الحمض النووي في جرائم القتل العام الماضي، حيث تسمح قاعدة البيانات هذه لمسؤولي إنفاذ القانون ومختبرات الجريمة بتبادل آلاف ملفات الحمض النووي والبحث فيها، وفقا لروسيا اليوم.

واتضح من خلال البحث أن الحمض النووي لمغتصب إيفلين كاي داي الذي عثر عليه على معطفها وتحت أظافرها، يعود إلى هيرمان داي.