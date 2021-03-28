رجل إطفاء يحتفل بخطوبته بطريقة غير متوقعة.. والسكان يتصلون بالشرطة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رجل إطفاء صينيا أقام حفل خطوبته بطريقة غير متوقعة.

وذكرت الشبكة أن رجل الإطفاء قام بالتخطيط بعناية لحفل إعلان الخطوبة بمساعدة زملائه في الفريق"، لكن بشكل غير متوقع اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل.

وأضافت أنه بمجرد رن جرس الإنذار، وضع رجل الإطفاء الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة.

وأوضحت أنه بعدما أكمل رجل الإطفاء مهمته عاد إلى حبيبته التي كانت تنتظره، ليقول لها: "هل تتزوجينني؟"، وكانت الإجابة "نعم" وتم استكمال الحفل.

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