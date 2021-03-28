رجل إطفاء يحتفل بخطوبته بطريقة غير متوقعة.. والسكان يتصلون بالشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رجل إطفاء صينيا أقام حفل خطوبته بطريقة غير متوقعة.

هل ستتزوجني؟ لحظة! في 23 مارس، قام رجل الإطفاء بالتخطيط بعناية لحفل "إعلان نية الخطوبة" بمساعدة زملائه في الفريق، لكن بشكل غير متوقع، اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل. بمجرد رن جرس الإنذار، وضع الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة. pic.twitter.com/KbB3K5iUVo — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 27, 2021

وذكرت الشبكة أن رجل الإطفاء قام بالتخطيط بعناية لحفل إعلان الخطوبة بمساعدة زملائه في الفريق"، لكن بشكل غير متوقع اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل.

وأضافت أنه بمجرد رن جرس الإنذار، وضع رجل الإطفاء الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة.

وأوضحت أنه بعدما أكمل رجل الإطفاء مهمته عاد إلى حبيبته التي كانت تنتظره، ليقول لها: "هل تتزوجينني؟"، وكانت الإجابة "نعم" وتم استكمال الحفل.