إلغاء أعرق معرض للكلاب في العالم

المصدر: ‏(لندن - أ ف ب)

أعلن منظمو معرض «كرافتس» الدولي للكلاب، أول من أمس، أن هذا الحدث الذي يُنظّم في إنجلترا منذ 130 عاماً، ويُعتبر الأكبر من نوعه في العالم، لن يقام في موعده المقرر في يوليو المقبل، بسبب جائحة «كوفيد 19».

وقرر نادي «كينيل كلوب»، إلغاء هذه المسابقة المرموقة، التي ينظمها سنوياً، وكان من المقرر إقامتها مبدئياً بين 15 و18 يوليو، بسبب «استمرار حال عدم اليقين في شأن الوباء»، والمخاوف على سلامة آلاف المشاركين. وحددت الحكومة البريطانية، 21 يونيو، موعداً مؤقتاً للرفع الكامل للقيود الصحية.