حقيقة إجراء امتحان الثانوية العامة في مصر ورقياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية حقيقة الأنباء المتداولة عن إجراء امتحان الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأكدت الوزارة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم"، أنه لا صحة لتلك المعلومات المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً على "التابلت" بلجان في المدارس.

ولفتت إلى أن أسئلة الامتحانات ستقيس -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيداً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وذكرت أنه سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة بلجان مؤمَّنة ومراقبة، على أن يكون الامتحان ورقياً -اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، داعياً إلى التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً في ‏أوضاع المنظومة التعليمية.