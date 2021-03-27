43 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

المصدر: أ ف ب

جرح 43 شخصا في كولومبيا في انفجار سيارة مفخخة أمام بلدية كورينتو في جنوب غرب البلاد على ما أعلنت الحكومة السبت.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو السبت "أصيب 43 شخصا وهم يعالجون في المستشفيات 17 أصيبوا بدوار و20 جروحهم طفيفة فيما ستة جروهم خطرة".

وأوضح مسؤول في البلدة لوكالة فرانس برس أن بين جرحى الانفجار الذي وقع الجمعة 13 موظفا رسميا وامرأتين حاملين.

وأضاف وزير الدفاع أن "هذا الاعتداء الغاشم ضد المدنيين وفي هذه الحالة ضد مؤسسة عامة مثل البلدية هو عمل إرهابي".